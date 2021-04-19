Bakan Elvan: TCMB'nin rezervlerini açıklamasında fayda var

Son günlerde devam eden 128 milyar dolarlık rezerv kaybına ilişkin tartışmalara Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

Elvan, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık Döviz rezervi ilgili tartışmalara değinirken, “Siz bu yöntemi tartışabilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Kimsenin burada yolsuzluk yapması söz konusu değildir.” dedi ve Merkez Bankası’nın döviz satışı ile ilgili verileri açıklamasında yarar olduğunu söyledi.

Özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Elvan konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf. Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil. Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan Benim bir açıklama yapmamın TCMB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, TCMB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım."