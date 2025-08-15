Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini açıkladı.

15.08.2025 14:53:220
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

"Toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirtti. 

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Ailelerin ve çocukların psikososyal açıdan güçlenmesinin hedeflendiği Sosyal Ekonomik Destek hizmeti ile sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler de hayata geçiriliyor. İHA

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu!

Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu!

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2. çeyrekte arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2. çeyrekte arttı

ABD’de perakende satışlar Temmuz'da beklentinin altında arttı

ABD’de perakende satışlar Temmuz'da beklentinin altında arttı

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu faizini tahmin etti

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu faizini tahmin etti

Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor"

Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor"

Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı

Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı

Yorum Yaz