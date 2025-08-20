Bakan Işıkhan: "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeme ilkesini gözetmiştik. Bunu koruduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonra hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 28 Temmuz'da yapılan ilk toplantıyla başladığını anımsatan Işıkhan, sendikalar tarafından kamu görevlilerini ilgilendiren yaklaşık 1200'e yakın talebin masaya getirildiğini ifade etti.

İlk olarak bu taleplerin tasnif edildiğini anlatan Işıkhan, yürütülen çalışmalarda yoğun emek harcandığını söyledi.

Işıkhan, görüşmelerin, tarafların birbirlerini dinlemesi ve müzakere edilen konuların metne dönüştürülmesiyle ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetlerimizin uyguladığı sosyal diyalog anlayışını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çok başarılı şekilde uyguladık. Tıpkı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinde olduğu gibi 8. dönemde de aynı başarı grafiğine ulaşmış olduk. Hükümet olarak, oransal zamla ilgili teklifimiz söz konusu oldu. Ancak oransal zammı Memur-Sen kabul etmedi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Bu süreç, bugünden itibaren başlayacak. Biz tutanağı ileteceğiz, Memur-Sen de hakem kuruluna 3 gün içerisinde başvuracak ve süreç başlayacak. Hakem Kurulumuz da ağustos ayı bitmeden kararını verecek ve 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini yasal anlamda tamamlamış olacağız."

"Haklarını ödeyemeyiz"

Oransal zam dışında 11 hizmet kolunda elde edilen kazanımların olduğuna değinen Işıkhan, bu kapsamda sendikaların ilgili taleplerini karşılamak üzere yaklaşık 80 milyar liralık bütçe ayırdıklarını dile getirdi.

Kamu görevlilerine emekleri için teşekkür eden Işıkhan, "Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, ulaşım hizmeti sunuyorsak bu memurlarımızın sayesinde gerçekleşiyor. Haklarını ödeyemeyiz. Ama biz yine de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeme ilkesini gözetmiştik. Bunu da koruduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonra da inşallah Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki son gelişmelere değinen Işıkhan, "Mali disiplini sağladığımızda ve enflasyon kontrol altına alındığında satın alma gücümüz artacaktır. Satın alma gücünü artırdığımızda da memurlarımıza 2026-2027 yıllarında sağladığımız zam oranları hedefine ulaşacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaleti sağlamaya çalışıyoruz"

Hizmet kollarındaki kazanımlara ilişkin soru üzerine Işıkhan, "En önemli kazanımlardan biri, memur sendikalarımızın yıllarca dile getirdiği koruyucu giyim yardımıyla ilgili. 5 hizmet kolunu ilgilendiren koruyucu giyim yardımını, Maliye Bakanlığımızla anlaşarak sağladık. Bu çok önemliydi. Çünkü çeşitli sektörlerde, enerjide, ulaşımda, altyapıda çalışan memurlarımızın işlerini gerçekleştirirken koruyucu kıyafete ihtiyaçları var ve bunları devletimiz karşılayacak." dedi.

Tüm memurların faydasına olacak kazanımlar elde edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dokunmadığımız kimse kalmadı. Yardımcı hizmetler sınıfındaki memurlarımıza, muhasebeci, avukat, mühendis, veteriner gibi tüm hizmet kollarında mağduriyet içerisinde bulunan, ücret adaletsizliği yaşayan memur gruplarına iyileştirme yaparak adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli."



