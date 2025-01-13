Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrete ara zam temmuz ayında gündeme gelebilir.

13.01.2025 14:18:160
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Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam ihtimaliyle ilgili "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,  HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi. (AA)

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