Bakan Koca açıkladı: Türkiye’de ilk aşılama tarihi belli oldu

Türkiye’de koronavirüs aşısının uygulanmaya başlayacağı tarih belli oldu.

1.12.2020 16:48:000
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Bakan Koca açıkladı: Türkiye’de ilk aşılama tarihi belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık’ta 20 milyon aşının geleceğini belirterek, aşılamanın 11 Aralık’ta sağlık çalışanları ile başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, “11 Aralık’tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak” dedi.

Koca, Bilim Kurulu’nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, “Nisanda faz 3’e geçilebileceğini düşünüyorum” dedi.

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