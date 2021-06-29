Bakan Koca: 'Delta varyantı’ görülen il sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 26 ilde görüldüğünü belirterek, '224 delta hastanın 134’ü İstanbul’da' dedi.

29.06.2021 17:27:000
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Bakan Koca: 'Delta varyantı’ görülen il sayısı arttı

Sağlık Bakanı Koca, “16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134’ü İstanbul’da.” dedi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak.” dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, “Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, “Fransa’nın almadığı aşı Pfizer’ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech’ten alıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224’e çıktı.” diyen Koca, “16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134’ü İstanbul’da.” dedi. Koca, spor müsabakalarının ise sayıları belirlenerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı.

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