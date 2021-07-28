Bakan Koca, son 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve son 1 haftada vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz’da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk paylaşımında “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” dedi.





VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de paylaşan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun” dedi.



