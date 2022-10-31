Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz

Nebati, Arab News'e verdiği röportajda, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Arab News'a verdiği söyleşide "Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğunu belirterek, "Her türlü doğal gaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir" ifadesini kullandı.

Nebati, Arab News'e verdiği röportajda, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi. Nebati, Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla, Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğuna işaret etti.

Türkiye'de geçen yıldan itibaren emtia fiyatlarının yanı sıra nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle enflasyonun yükseldiğini dile getiren Nebati, şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istiyoruz. Enerji fiyatlarının üzerindeki baskı azaldığı için şanslıyız. Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz. İşlerini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız."

Nebati, Aralık ayında enflasyonun yavaşlayacağını ve gelecek yıl için yüzde 25 enflasyonun hedeflendiğini ifade ederek, bu konuyu çözme hususunda kararlı olduklarını belirtti. Tarım ürünleri fiyatlarının düştüğünü anlatan Nebati, geçen yılki Döviz ataklarının enflasyona olan etkisinin azaldığına dikkati çekti.

Suudi Arabistan Maliye ve Ticaret bakanlarının da aralarında bulunduğu Suudi yetkililerle çok sayıda görüşme de gerçekleştiren Nebati, Türkiye'nin atacağı adımların nakliye ve enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağını bildirdi.