Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Ocak ayında ihracat, yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı.

İthalat ise yüzde 18,96’lık artışla 19 milyar 229 milyon dolar oldu. 12 aylık ithalat ise yüzde 5,36 oranında azalış ile 205 milyar 561 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise 4 milyar 464 milyon dolar olurken dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,8 olarak gerçekleşti.

BAKAN PEKCAN: CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACATI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocakta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade eden Pekcan, “Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır.” ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13’lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7’nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019’daki başarılı performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”