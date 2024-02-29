Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Yellen: Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım.

29.02.2024 09:22:030
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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." ifadelerini kullandı.

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