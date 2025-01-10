Bakan Şimşek: Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

Şimşek, zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalar sayesinde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu bildirdi.

10.01.2025 16:47:350
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Bakan Şimşek: Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu gelişmelere işaret eden Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğine değinerek, işsizlik oranının Kasım 2024'te yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.

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