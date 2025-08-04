Bakan Şimşek: "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimek: "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde. Dezenflasyon, hedefler doğrultusunda ilerliyor. Yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz"
Temmuz 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verileri değerlendirdi.
-Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şimşek'in açıklamaları şöyle:
"Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde. Dezenflasyon, hedefler doğrultusunda ilerliyor. Yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz"