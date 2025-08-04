Bakan Şimşek: "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimek: "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde. Dezenflasyon, hedefler doğrultusunda ilerliyor. Yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

4.08.2025 10:50:540
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Bakan Şimşek: "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde"

Temmuz 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verileri değerlendirdi.

-Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde. Dezenflasyon, hedefler doğrultusunda ilerliyor. Yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz"


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