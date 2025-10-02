Bakan Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor."

Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

