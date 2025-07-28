Bakan Şimşek: "Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

28.07.2025 14:17:330
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Bakan Şimşek: "Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

- TCMB Anketi: Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ettiğine, hane halkında ise arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hane halkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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