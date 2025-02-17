Bakan Şimşek, Münih temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İkili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık.

17.02.2025 09:30:330
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Bakan Şimşek, Münih temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı, No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı'nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. "Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek, "Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

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