Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz" dedi.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nin açıklanmasının ardından Haziran ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir değerlendirmede bulundu.

Bir grafik paylaşan Şimşek, şunları söyledi:

"Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor.

Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz.

Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır."