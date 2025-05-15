Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk priminin (CDS) gerilediğini, rezerv birikiminin yeniden başladığını bildirdi.

15.05.2025 15:58:460
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Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, finansal göstergelerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Zamanında attıkları doğru adımlarla finansal piyasalarda görünümün iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, "DTH talebi ve CDS gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervlerinin haftalık 5,8 milyar dolar arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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