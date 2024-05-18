Bakan Şimşek: Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu'nda konuştu

Şimşek: Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak." dedi.

Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çerçevesinde Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel hale getirilerek güçlendirildiğini söyledi.

Türk Yatırım Fonu için emek veren, çaba harcayan herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün Fon'un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu'nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır. Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, Fon birçok alanda projelere teknik destek verecektir. Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Türk Yatırım Fonu'nu İstanbul'da kurmaya karar vermiştik. Bu konuda üye devletlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon'a büyük katkılar sunacaktır. Biz Fon’un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz. Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir."

Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

Şimşek, bugün ayrıca, Fon'a ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın imzalanacağına işaret ederek, Fon'un iş modelinde uzun dönemli finansal sürdürülebilirliğin temel ilke olması gerektiğini aktardı.

Ayrıca, Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulmasının da önem taşıdığını belirten Şimşek, "Bu çerçevede, Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon'un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması da en büyük temennimizdir. Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Türk Yatırım Fonu'nun Açılış Toplantısı Dolmabahçe'de yapıldı



Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, Anadolu kıyılarından Hazar Denizi'ne, Orta Asya bozkırlarına kadar Türk milletlerinin, sınırları aşan ve dayanışma ruhuyla birleştiren ortak bir mirası paylaştığını söyledi.

Amreyev, "Bugün Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetlerini resmi olarak başlatmak üzere burada bir araya gelmemiz önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması, ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkileri, bağlantılılığı, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme vizyonunu temsil etmektedir." diye konuştu.

Fon'un güven, işbirliği ve ortak refah üzerine kurulu daha parlak bir geleceğe doğru birlikte çalışma konusundaki kolektif kararlılığın bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Amreyev, "Türk Yatırım Fonu olarak kalkınma projelerini finanse edeceğiz, yatırımların ülkelerimize ��ekilmesinde etkin bir araç olacağız. Aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu destekleyecek bir mekanizma olmayı da amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle ticaretimizde yüzde 24'lük bir artış var

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev de Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında işbirliğinin sürdürülmesine büyük önem verdiğini belirterek, karşılıklı çıkarların, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle her alanda bağların güçlendirilmesi Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan'ın ana uluslararası örgütü olduğunu vurgulamasını anımsattı. Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle olan ticaretinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24'lük bir artış olduğunu dile getiren Aliyev, "Yapay zeka sektörünün gelişmesini ve ülke rekabet edebilirliğini sağlamak için inovasyon ve inovasyona yönelik projelerin hayata geçirilmesinin desteklenmesi temel önceliklerimizden birinin olması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Fon'un faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov da Kazakistan'ın Türk dünyasının entegrasyonuna çok ciddi çaba sarf ettiğini vurguladı. Baibazarov, ekonomik entegrasyon adına, fonun amacının ekonomik kalkınmayı artırmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ortak finansal projelerle, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bünyesinde bölgesel ticaretin artırılması ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Fonun faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir. Bu fonun kurulması zaten Türk Devleti Teşkilatı'nın üye devletlerinin ortak ve büyük çaplı projeler de yer almak, ekonomik ve teknolojik paylaşımlarda bulunmak ve bütün üye devletlerin refahını artırmak yönünde çaba göstereceğinin bir kanıtıdır."

Fon'un kurulması son derece önemli bir olay

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da Türk Cumhuriyetleri için Fon'un kurulmasının son derece önemli bir olay olduğunu dile getirdi. Kudratov, "Çünkü daha fazla işbirliği ve ekonomik kalkınma için yeni ufuklar açıyor. Yatırım ve sanayi işbirliği alanında bize bir platform sunmakta. Bugünkü toplantımız da zaten bunun kanıtı. Biz burada işbirliğini desteklemeye, ekonomik katkılarımızı artırmaya ve çabalarımızı da artırmaya yönelik bir söz veriyoruz halklarımız için." diye konuştu. Bu fonun kuruluşunun Özbekistan için kendilerine özgün bir rol sunduğunu aktaran Kudratov, ortak hedeflere ulaşma noktasında yeni fırsatların eşiğinde olunduğunu da sözlerine ekledi.