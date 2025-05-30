Bakan Şimşek, yeni teşvik sistemini değerlendirdi

Bakan Şimşek: Yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek.

30.05.2025 11:25:210
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Bakan Şimşek, yeni teşvik sistemini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle, üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

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