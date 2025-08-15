Bakan Şimşek’ten ekonomide güven vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını belirterek, Kur Korumalı Mevduat stokunun 2 yıldır kesintisiz gerilediğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

Rezervlerde tarihi zirve



Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun tarihi zirve olduğunu söyledi.

KKM stokunda gerileme sürüyor



Kur Korumalı Mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldığını ifade eden Bakan, TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini aktardı.

Tahvil faizinde düşüş



10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına gerilediğini belirten Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini vurguladı.



