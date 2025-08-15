Bakan Şimşek’ten ekonomide güven vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını belirterek, Kur Korumalı Mevduat stokunun 2 yıldır kesintisiz gerilediğini açıkladı.

15.08.2025 09:59:520
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek’ten ekonomide güven vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

Rezervlerde tarihi zirve

Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun tarihi zirve olduğunu söyledi.

KKM stokunda gerileme sürüyor

Kur Korumalı Mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldığını ifade eden Bakan, TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini aktardı.

Tahvil faizinde düşüş

10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına gerilediğini belirten Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini vurguladı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu!

Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu!

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2. çeyrekte arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2. çeyrekte arttı

ABD’de perakende satışlar Temmuz'da beklentinin altında arttı

ABD’de perakende satışlar Temmuz'da beklentinin altında arttı

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu faizini tahmin etti

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu faizini tahmin etti

Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor"

Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor"

Yorum Yaz