Bakan Şimşek'ten kira bedelleri değerlendirmesi

Kısa vadeli kiralama düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.

12.12.2023 11:54:080
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Bakan Şimşek'ten kira bedelleri değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, şunları kaydetti: Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.""

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