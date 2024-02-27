Bakan Şimşek'ten 'kredi kartına taksit' açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin" uyarısı yaptı.

27.02.2024 09:59:550
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Bakan Şimşek'ten 'kredi kartına taksit' açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarının doğru olmadığına ilişkin paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

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