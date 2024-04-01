Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ilk açıklama

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız

1.04.2024 12:03:460
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Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:  Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.
OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.

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