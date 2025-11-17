Bakan Şimşek'ten Şimşek’ten Dünya Bankası destekli İstanbul projesi için önemli açıklama

Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje için Dünya Bankası’nın sağlayacağı 554,4 milyon euroluk finansmana ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu toplam kaynağın 14,7 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

17.11.2025 13:55:160
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılmasına yönelik proje kapsamında Dünya Bankası'ndan finanse edilecek 554,4 milyon euroluk mali desteğe yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, programa duyulan güven kapsamında çok taraflı kalkınma bankalarıyla iş birliğinin güçlendiğine vurgu yaptı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul afet/acil durum hazırlık ve müdahale kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz.

Dünya Bankası'ndan afetlere karşı dirençli bir İstanbul için 554,4 milyon avro tutarında finansman sağladık.

2025 yılında uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu toplam kaynak 14,7 milyar dolara ulaştı.

Programımıza duyulan güven sayesinde çok taraflı kalkınma bankalarıyla iş birliğimiz güçleniyor."




