Borsada bu hafta temettüsü kesin 2 şirket var

Borsa İstanbul'da 17-21 Kasım haftasında temettü tarihi kesinleşmiş iki şirket bulunuyor.
Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla bu hafta temettü dağıtması kesin olan 2 şirket şöyle:
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirket pay başına brüt 0,0324481 TL, net 0,0275808 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Kasım, ödeme tarihi 19 Kasım.
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. 2'nci taksit net 0,425 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Kasım, ödeme tarihi 24 Kasım.