Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Pasifik Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 13,35 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,50 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.