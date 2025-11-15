Acun Ilıcalı'nın kanalından halka arz kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık, halka arz sürecini resmen başlatarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesine yönelik yönetim kurulu kararının alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre halka arz, şirketin 3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı altında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TV8 TV Yayıncılık’ın çıkarılmış sermayesi, mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 150.000.000 TL’den 21.000.000 TL artırılarak 171.000.000 TL’ye çıkarılacak. Ayrıca Acun Medya Holding’e ait 14.000.000 TL nominal değerli payın ortak satışı da halka arz sürecine dahil edilecek.

Toplam 35 milyon TL nominal değerli, 35 milyon adet payın halka arzı için hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle 14 Kasım 2025 tarihinde SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Halka arz, Şirketimizin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası'ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirketimiz pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname'nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi Taslak İzahname'nin 1. bölümü ekte yer almaktadır. (Taslak izahname)

Söz konusu Taslak İzahname'nin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname'nin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Taslak İzahname, Şirketimizin www.tv8.com.tr adresli internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve halka arzda satışa aracılık edecek aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adresli internet sitelerinde de ayrıca yayımlanmıştır.

Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.