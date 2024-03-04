Bakan Şimşek'ten vergi ve kur mesajı

Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi. Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" diye konuştu.

Vergi artışı olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı TV programında yaptığı açıklamalarında öne çıkan mesajlar şöyle:

Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir atmayacağız. Vergi istisnalarını gözden geçireceğiz, burada KDV, Kurumlar, Gelir, MTV genel oranlarında artış olmayacak. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil. Harcamaları gözden geçirme tartışması başlattık. Önümüzdeki aylarda iç talepte ılımlı bir seyri net olarak göreceğiz.

Kur ve enflasyon açıklaması

Enflasyon Mart'tan itibaren enflasyon çok net bir trende oturacak. Trend bizim ortaya koyduğumuz hedef patikası ile uyumlu gidiyor. Kurda reel olarak herhangi bir değersizleşme öngörmüyoruz. Türkiye'ye döviz girişi artacak, döviz ihtiyacı azalacak.