Bakan Şimşek'ten Ziraat Bankası açıklaması

Bakan Şimşek, Ziraat Bankasının uzun vadeli dış finansman sağlamasını değerlendirdi.

28.03.2025 14:02:160
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Bakan Şimşek'ten Ziraat Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" dedi.

* Ziraat Bankası 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman sağladı

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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