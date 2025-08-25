Bakan Uraloğlu otoyolda hız cezası yedi

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu'na, Ankara-Niğde Otoyolu'nda radar cezası kesildi.

25.08.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nda araç kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu'nun paylaşımında aracın saate 225 kilometre hıza çıkmasının ardından Uraloğlu'na otoyol jandarması tarafından radar cezası uygulandı.

“KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM”

Bakan Uraloğlu radar cezası aldığını açıkladığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. Bakan Uraloğlu'na "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.



