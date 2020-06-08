'Yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına gönderdik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemli “Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk." bilgisini verdi.

Varank, "Türkiye, takip eden bir ülke değil, güçlü ekosisteminin sunduğu avantajla başlattığı aşı ve ilaç geliştirme hamlesiyle takip edilen bir ülke." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, TÜBİTAK MAM ile bir start-up firmasının virüsün tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştireceğini söyledi.