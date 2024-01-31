Bakanlar Şimşek ve Ersoy'dan 'turizm hedefi' açıklamaları

Bakan Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini bildirdi. Turizm Bakanı Ersoy Türkiye’nin 2023’ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti. Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığına ve 56,7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Turizm geliri ise 54,3 milyar dolarla 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Program'a göre bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamıyla ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçiyle 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

Ersoy: Turizmde hedef 60 milyar dolarlık gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2023 yılı turizm verileri ile turizmdeki 2024-2028 hedefleri açıklamak ve bakanlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon olduğunu belirten Ersoy, turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu belirtti.

Ersoy, 2024’te 60 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini bildirdi. 2023’te kişi başı gecelik harcama 99 dolar olduğunu dile getiren Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre aralık ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 3,5 artışla 2,48 milyon kişi olduğunu aktardı. 2023 genelinde Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise yıllık yüzde 10,4 artışla 49,2 milyon olarak gerçekleşti.