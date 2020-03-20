Bakanlık 2 bin yeni personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerine 2 bin yeni personel alınacak.

Açıklamayı Bakan Berat Albayrak Yaptı. Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz.”