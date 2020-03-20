Bakanlık 2 bin yeni personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

20 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Bakanlık 2 bin yeni personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerine 2 bin yeni personel alınacak.

Açıklamayı Bakan Berat Albayrak Yaptı. Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

JP Morgan'dan 'resesyon' uyarısı

JP Morgan'dan 'resesyon' uyarısı

"Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın"

"Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın"

10 bin işçi alacağını açıkladı

10 bin işçi alacağını açıkladı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.