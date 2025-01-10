Bakanlık ifşa etti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

10.01.2025 09:38:280
Paylaş Tweet Paylaş
Bakanlık ifşa etti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.

* Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

* Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TCMB'den 2 ödeme hizmetleri şirketine izin

TCMB'den 2 ödeme hizmetleri şirketine izin

EPDK 54 şirkete lisans verdi

EPDK 54 şirkete lisans verdi

Bakanlık ifşa etti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Bakanlık ifşa etti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

SPK haftalık bülteni: Yeni halka arz ve cezalar

SPK haftalık bülteni: Yeni halka arz ve cezalar

Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı: 10 Ocak gündemi

Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı: 10 Ocak gündemi

Ödeal 10. yılını kutluyor

Ödeal 10. yılını kutluyor

Yorum Yaz