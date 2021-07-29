Bakanlık son verileri paylaştı: Toplam aşı sayısı 70 milyon

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.

29.07.2021 13:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bakanlık son verileri paylaştı: Toplam aşı sayısı 70 milyon

Sağlık Bakanlığının “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul’da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara’da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir’de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dünyanın en çok araç satan üreticisi: 5,5 milyon araç sattı

Dünyanın en çok araç satan üreticisi: 5,5 milyon araç sattı

Enflasyon tahmini yüzde 14.1'e çıkarıldı

Enflasyon tahmini yüzde 14.1'e çıkarıldı

Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı

Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı

Borsa, altın ve dolarda, yatırımcılar için 5 kritik öneri

Borsa, altın ve dolarda, yatırımcılar için 5 kritik öneri

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na odaklandı

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na odaklandı

Açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu

Açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu

Yorum Yaz