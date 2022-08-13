Bakanlıktan açıklama: Konut fiyatlarıyla ilgili çalışma var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Bakanlıkça gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.

Bu kapsamda suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

“Konuyu mercek altına aldık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ile değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi.

Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Emlakçılar da inceleme altında