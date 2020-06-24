Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Yeni kriterlere göre gelin ve damat dışında halay çekilmeyecek, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak.

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Yeni dönemde düğünlerde hangi önlemler alınacak, nasıl yapılacak? İşte, bakanlığın açıkladığı yeni düğün kriterleri...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz’da açılabilecek.

DÜĞÜN GENELGESİNDEKİ MADDELER

Bu kapsamda, düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilave alınan tedbirler şöyle sıralandı.

Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Düğünlerin yapılacağı mekanların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekanının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, düğün mekanının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri, düğün yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel ve sorumlu, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Düğün mekanlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin ve kafeterya, lavabolar) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak

Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sağlanacak.

Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için, mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.

Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen genelge hükümlerine ve Sağlık Bakanlığınca “Kovid-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacak.

Karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma yapılmayacak

Misafirlerin oturma düzeni, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama ve sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak.

Takı merasimi, hediyelerin, düğün mekanının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık gibi bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.

Gelin damat hariç, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak

Genelge kapsamında düğün yapılacak mekanlarda, gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece canlı müzik dahil misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

Düğün mekanlarında bulunan mescitler, 22 Mayıs tarihli genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.

Düğün mekanlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Kovid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacak.

Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek.

Davetlileri düğün yapılacak mekanlara taşıyacak otobüs veya minibüslerde Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Kovid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulacak.

Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb) temizlendikten sonra, araç misafire teslim edilecek.

Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Kapalı alanlarda iki düğün arasında en az bir saatlik zaman bırakılacak

Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak. Bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

Düğün yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacak.

Açık/kır/bahçe gibi yerlerde yapılan düğünlerde, çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için bir metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak.

Köy ve sokak düğünlerinde düğün sahiplerine, düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken, bu genelge hükümleri tebliğ edilecek. Aynı zamanda düğün sahiplerinden genelge hükümlerine uyulacağına ilişkin taahhütname alınacak.

Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb) tercih edilecek.

Düğün esnasında veya akabinde kokteyl gibi etkinliklerin olması halinde kokteyl gibi masaların arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Açık büfe uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik bulundurulacak. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesi sağlanacak.

Ortak kullanımda olan çay ve kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecek.

Düğün mekanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırması

Düğün mekanlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekanlar düzenli olarak havalandırılacak. Düğün mekanlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine azami düzeyde dikkat edilecek. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak.

Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacak.

Mekanlarda görevli personele yönelik önlemler

Personelin Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak.

Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personelin giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri, termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (Kovid-19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacak. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik gibi kişisel koruyucu ekipmanı kullanacak (maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecek.)

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacak (el hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacak.)

Düğün mekanlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacak.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Kovid-19 semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecek.

Düğün mekanının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb) halinde Kovid-19 testi yaptırılacak. Sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin, test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Nişan, gelin alma, kına ve sünnet gibi etkinliklerde uyulması gereken kurallar