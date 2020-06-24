Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Yeni kriterlere göre gelin ve damat dışında halay çekilmeyecek, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak.
İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Yeni dönemde düğünlerde hangi önlemler alınacak, nasıl yapılacak? İşte, bakanlığın açıkladığı yeni düğün kriterleri...
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz’da açılabilecek.
DÜĞÜN GENELGESİNDEKİ MADDELER
Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak
Karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma yapılmayacak
Gelin damat hariç, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak
Kapalı alanlarda iki düğün arasında en az bir saatlik zaman bırakılacak
Düğün mekanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırması
Mekanlarda görevli personele yönelik önlemler
Nişan, gelin alma, kına ve sünnet gibi etkinliklerde uyulması gereken kurallar