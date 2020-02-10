Bakanlıktan Marmaray zammı açıklaması

Marmaray ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zammın UKOME kararları doğrultusunda yapıldığı bildirildi. Öte yandan İstanbul’da toplu ulaşımda yeni tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray bilet ücretlerine yapılan zamma ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Marmaray’a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

İstanbul’da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir.

İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul’da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır.

Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, mdetro hatları, tramvaylar ve Marmaray’da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır.

Görüldüğü üzere Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI GEÇİŞLER BAŞLADI

Toplu ulaşım bedellerine maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Şubat’taki toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle kentte toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Bugün uygulamaya konulan yüzde 35 zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre, 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor.

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira oldu.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş şeklinde. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olarak düzenlendi.



