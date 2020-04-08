Bakanlıktan maske ve eldiven genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

8.04.2020 14:08:000
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Bakanlıktan maske ve eldiven genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek." dedi.

Kurum, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak." ifadesini kullandı.

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