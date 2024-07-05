Bakanlıktan 'tasarruf tedbirlerine uyulmuyor' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğu belirtti.

5.07.2024 13:25:570
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Bakanlıktan 'tasarruf tedbirlerine uyulmuyor' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da genelgeye uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmak istendiği bildirilerek, söz konusu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu kurumlarının kapsama alındığı, birçok alana ilişkin kuralların belirlendiği, uygulanması konusunda kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulamanın takip edildiği aktarıldı.

Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin temel amacı kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu yaklaşımla kamuda deprem riski hariç yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir. Ancak, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır. 1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım-onarımının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tarz çarpıtma haberlerle tasarruf genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki genelgenin uygulanması, gerek kurumlarımızca gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edilecektir."

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