Balığa erişim kolaylaşacak

Migros, Türk somonunun yanı sıra Norveç somonlarını da en taze şekilde ve uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

Doğrudan tekneden alım yapan Migros, Türk somonunun yanı sıra Norveç somonlarını da en taze şekilde ve uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor. Migros, 2024 yılında 15.000 ton toplam balık alımı planlıyor.

Geçen sene yaklaşık 2.200 ton toplam somon satışı yapan Migros, Norveç’te gerçekleştirdiği anlaşma ile bu sene Norveç somonu alımlarını da üçe katlamayı planlıyor.

Türk somonu hasadı devam ediyor

Balık alımlarında müşterilerin ilk adresi olan Migros, Türk somonu sevenlerin de ilk tercihi konumunda. Migros, geçtiğimiz yıl sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran ayı sonuna kadar denizdeki üretimini sürdürecek. Mağazalarında özel balık hizmeti sunan Migros, 2024 yılında toplam 15 bin ton balık alımı gerçekleştirecek.

Migros, Karadeniz’de tuttuğu Türk somonunu, tazenin yanında donuk ve işlenmiş olarak da yıl boyunca tüketicilerle buluşturuyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor. Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle iş birliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlıyor.

“Balığa erişimi kolaylaştırarak her sofrada yer almayı hedefliyoruz”

Deniz ürünleri reyonunda 50’ye yakın balık çeşidi sunduklarını belirten Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, “Türkiye’de su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdı. Biz de bu büyümeye önemli bir katkıda bulunarak balık tüketimini artırmak amacıyla çalışmalarımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. Türkiye genelinde açılan taze balık dağıtım merkezlerimiz ile ülkemizin dört bir yanına en taze balığı ulaştırıyoruz. Norveç somonu yanında, aynı zamanda en çok Türk somonu satan perakende markasıyız. 3.500 mağazamızın 1335’inde kendi balık reyonlarımız var. Amacımız, reyonlarımızda sunduğumuz günlük, taze ve uygun fiyatlı balık ürünlerimizle, balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak” dedi.



