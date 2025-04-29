Balparmak ikinci kuşağa emanet

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin bal ve arıcılık sektöründeki lider markası Balparmak, kurumsal tarihinde yeni bir sayfa açıyor. 1980 yılında Özen Altıparmak tarafından kurulan Altıparmak Gıda (Balparmak) Genel Müdürlüğü’ne, ailenin ikinci kuşak temsilcisi Ulaş Altıparmak atandı.

Balparmak, Özen Altıparmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Özgür Altıparmak’ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı yapısını, ikinci kuşak temsilcisi Ulaş Altıparmak’ın Genel Müdürlük görevine atanmasıyla daha da ileriye taşıyor.

Gıda sektöründe 12 yıllık deneyime sahip olan Ulaş Altıparmak, kariyeri boyunca Balparmak çatısı altında ticari pazarlama, tedarik zinciri, iş geliştirme, proje yönetimi ve bölge operasyonları gibi çeşitli alanlarda yatay ve dikey geçişler yaparak aktif olarak görev aldı. 1989 doğumlu Ulaş Altıparmak, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri lisans programının ardından, Bilgi Üniversitesi’nde MBA yüksek lisans derecesiyle akademik altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm, kurumsal yapılanma ve sürdürülebilir büyüme stratejileri konularında uzmanlaşan Altıparmak; analitik bakış açısını, insan odaklı liderlik anlayışıyla bütünleştirerek değişim yönetimi, inovasyon, finansal verimlilik ve paydaş ilişkileri gibi alanlarda yüksek performanslı ekiplerle önemli başarılara imza attı.

Ulaş Altıparmak, markanın gelecek perspektifini ise şu sözlerle özetledi; “Balparmak bugün yalnızca bir bal markası değil; aynı zamanda doğaya, üreticiye ve topluma duyarlı bir değer üretim modelinin temsilcisi. AR-GE yatırımlarımız, apiterapi ürün portföyümüz, kalite güvence laboratuvarlarımız ve sürdürülebilir tedarik zincirimizle yalnızca Türkiye’de değil, 43 ülkede yer aldığımız global pazarlarda da güçlü bir konumdayız. Bu başarıyı, ülkemizi gururla temsil edeceğimiz yeni ve stratejik pazarlarda daha da ileriye taşıyacağız.”