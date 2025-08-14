Bambi Yatak, 2025’te yüzde 40 büyüme hedefliyor

Bambi Yatak, 2025 yılına iddialı hedeflerle başladı. 2024’te yüzde 43 büyüme sağladıklarını belirten Bambi Yatak Satış ve Pazarlama Direktörü Cem Baş, İzmir Torbalı’daki fabrikalarının alanını 70 bin metrekareden 110 bin metrekareye çıkardıklarını söyleyerek günlük üretim kapasitelerinin bin 300 adet yatak, 800 baza ve 500 başlığa ulaştığını ifade etti. 770’i yurt içinde toplam bini aşkın mağazası bulunan Bambi Yatak, 2026’nın sonuna kadar ise yurt dışında 25 yeni satış noktası daha açmayı planlıyor.

“Müşterilerimizin taleplerini göz ardı etmiyoruz”

Sektör ve müşteriler için hep daha iyi yatağı geliştirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bambi Yatak Satış ve Pazarlama Direktörü Cem Baş, “Kurulduğumuz günden bu yana her bir yatağı insan sağlığına, huzuruna ve mutluluğuna hizmet için geliştiriyoruz. Bu noktada sektördeki trendleri yakından takip ettiğimiz kadar müşterilerimizin taleplerini de göz ardı etmiyoruz. Özellikle bitkisel lifler ve insan vücuduna iyi geldiği bilinen doğal minerallerin yer aldığı ürünlerimiz çokça tercih edilirken bizi sektördeki öncü aktörlerinden biri haline getiriyor. Torbalı’daki fabrikamızda bugünkü üretim kapasitemiz günlük bin 300 adet yatak, 800 parça baza ve 500 parça başlıktan oluşuyor. Son olarak 70 bin metrekare olan fabrika alanımızı 110 bin metrekareye yükseltip yeni robot, makine, ekipman ve teçhizat yatırımlarımızı da sürdürdük. Bunun yanında marka olarak her yıl mevcut fiziki şartlarımızı ve üretim kapasitemizi de geliştirerek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Makine parkuru yatırımı ile üretimini katlayacak



Ürün çeşitliliğini her alım gücüne hitap edecek şekilde genişlettiklerini ifade eden Baş sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız verdik ve yatak odasında kullanılan ürünlerimizi geliştirmek adına bu yıl kategorilerimize bir de modüler ürün kategorimizi ekleyerek büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle her alım gücüne yönelik ürün çeşitliliğimizin bulunması, sektördeki hedef kitleyi de kendimize çekmek adına son derece kıymetli. Modüler mobilya üretimi için de çok büyük bir makine parkuru yatırımı yapacağız. Ürünlerimizi müşterilerle buluşturmak adına mağaza sayımızı da artırıyoruz. 2025’te mevcut satış noktalarımızı yüzde 10 oranında artırmayı planlıyoruz. Yurt dışında ise yeni mağaza açılışlarında önceliğimiz Avrupa pazarı. Özellikle Almanya, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde büyüme planımız yer alıyor.”