Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Karara göre ayrıca, Mahmut Esfa Emek de BDDK üyeliğine getirildi.

Bağır, doktora eğitimini ABD’de Syracuse Üniversitesinde tamamladı

Dr. Yusuf Kenan Bağır, Haziran 2021'den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü, Mart 2024’ten itibaren ise Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Daha önce TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde ekonomist, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde uzman ve ABD’de Syracuse Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim ve araştırma asistanı olarak görev yapan Bağır, ABD’de Syracuse Üniversitesinde 2016 yılında iktisat alanında doktora, 2012 yılında kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecelerini aldı. Lisans eğitimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Bağır, TCMB’deki yöneticilik görevi kapsamında finansal ve ekonomik istatistiklerin geliştirilmesi, veri yönetişimi altyapısının güçlendirilmesi, yeni veri kaynaklarının ve analitik yöntemlerin karar alma süreçlerine kazandırılması ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etti.

BKM Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesine ve ödeme ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan Bağır, merkez bankacılığı, bankacılık ve finans, finansal piyasalar ile reel sektör arasındaki etkileşim, ekonomik büyüme ve verimlilik alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Özellikle finansmana erişim, kredi faizlerinin firmaların finansal sağlığı üzerindeki etkileri ve firma verimliliği konularında araştırmalar yapan Bağır'ın akademik çalışmaları, uluslararası hakemli dergilerin yanı sıra OECD ve TCMB yayınlarında yayımlandı.