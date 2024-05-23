Bankacılık sektörünün kredi ve mevduatı arttı!

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 374,7 milyar lira artarak 16 trilyon 486,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,56 yükselişle 9 trilyon 561 milyar 907 milyon 944 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 azalışla 6 trilyon 202 milyar 151 milyon 375 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 583 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 41 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mayıs itibarıyla 1 milyar 216 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,31 azalarak 1 trilyon 561 milyar 93 milyon 745 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 yükselişle 1 trilyon 485 milyar 609 milyon 975 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,91 azalışla 1 trilyon 839 milyar 543 milyon 539 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 320 milyon 255 bin lirası konut, 68 milyar 326 milyon 974 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 90 milyar 446 milyon 516 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Mayıs ile biten haftada 35 milyar 30 milyon 953 bin lira artarak 12 trilyon 743 milyar 894 milyon 947 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,71 artış kaydetti.

Kredi hacmi geçen hafta 13 trilyon 202 milyar lira oldu



Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 51 milyon lira artarak 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mayıs itibarıyla 38 milyar 51 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liradan, 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 384 milyar 256 milyon lira artarak 15 trilyon 998 milyar 28 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 648,3 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 17 Mayıs itibarıyla 5 milyar 357 milyon lira azalışla 1 trilyon 648 milyar 338 milyon liraya düştü. Söz konusu tutarın 445 milyar 515 milyon lirası konut, 89 milyar 799 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 113 milyar 22 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 108 milyon lira artarak 1 trilyon 629 milyar 802 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalışla 1 trilyon 384 milyar 884 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 609 milyon lirasını taksitli, 838 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 414 milyon lira yükselişle 208 milyar 336 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 165 milyar 759 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 29 milyar 415 milyon lira artarak 2 trilyon 895 milyar 204 milyon lira oldu.