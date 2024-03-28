Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 trilyon 15 milyar lira, kredi hacmi ise geçen hafta 49 milyar 167 milyon lira artarak 12 trilyon 710 milyar 921,5 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 79,3 milyar lira artarak yaklaşık 16 trilyon 15 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Mart ile biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artışla 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 düşüşle 8 trilyon 617 milyar 64 milyon 484 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,35 artışla 6 trilyon 709 milyar 253 milyon 742 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 457 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 185 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 22 Mart itibarıyla 3 milyar 608 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,15 artarak 1 trilyon 522 milyar 179 milyon 816 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,08 yükselişle 1 trilyon 438 milyar 4 milyon 168 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,17 artışla 1 trilyon 754 milyar 731 milyon 217 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 271 milyon 701 bin lirası konut, 69 milyar 444 milyon 184 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 53 milyar 463 milyon 931 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Mart ile biten haftada 48 milyar 57 milyon 631 bin lira artarak 12 trilyon 262 milyar 11 milyon 140 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi.

Kredi hacmi 12 trilyon 710 milyar 921,5 milyon liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Mart itibarıyla 49 milyar 167 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liradan 12 trilyon 710 milyar 921,5 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 34 milyar 399,5 milyon lira azalarak 15 trilyon 507 milyar 166 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 612 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Mart itibarıyla 17 milyar 564 milyon lira artışla 1 trilyon 611 milyar 805 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 549 milyon lirası konut, 92 milyar 847 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 76 milyar 409 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 615,4 milyon lira artarak 1 trilyon 574 milyar 662 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 322 milyar 226 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 588 milyar 892 milyon lirasını taksitli, 733 milyar 335 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 295 milyon lira azalarak 194 milyar 832 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 159 milyar 656 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 30 milyar 272 milyon lira artarak 2 trilyon 740 milyar 698,4 milyon lira oldu.