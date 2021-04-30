Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi yarın başlıyor

Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile müşteri edinimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar ve alınan tedbirler nedeniyle daha da önemli hale geldi.

Türkiye'de de yarından itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek, böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Böylece şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin önü açılmış oldu.

Islak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açabilmenin yanı sıra mevcut müşterilerin bankacılık işlemleri için yazılı şeklin yerine geçebilecek nitelikte sözleşme ilişkisi dijital ortamda kurulabilecek.

Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni TC kimlik kartı ve akıllı telefona sahip olmak gerekli. Kimlik kartının üzerindeki bilgiler okunabilir olmalı ve hasar görmüş bir kimlik kartı olmamalı. Hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması akıllı cep telefonuna indirilmeli ve banka internet sitesi adresine girilmeli. Mobil uygulamanın indirileceği platformun güvenliği veya giriş yapılacak bankanın internet sitesi adresinin doğruluğu kontrol edilmeli.

Bilgilerin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemi gerçekleştirilmek üzere banka temsilcisi ile irtibata geçilecek. Bu nedenle bankanın uygulaması kullanılmaya başlamadan önce sakin ve aydınlık bir ortama geçilmeli. Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurlar kullanılmamalı.

İşlem bilgisayarla yapılacak olsa dahi, mobil telefonunun müşterinin yanında bulunması, telefonun ön ve arka kameralarının çalışması ve internet bağlantısının sağlanıyor olması önem arz etmektedir. Görüşme süresince kamera açık olmalı.

Banka tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğinin kullanılması istenebilir. Görüntü ve ses kalitesi, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkan vermeyecek şekilde yeterli seviyede olmalı.

Görüşme boyunca işlemler sadece müşteri ile gerçekleştirilecek. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliği için üçüncü bir kişiden yardım ya da destek alınmaması önem arz ediyor.