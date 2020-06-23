Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Aydın, birliğin 63. genel kurulunda konuşma yaptı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın birliğin genel kurul açılışında konuştu.
Aydın, mali ve kredi politikasına hareket alanları olduğunu söyledi.
Aydın'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;
*Bankalar salgın sürecinin başarı ile yönetilmesine destek oldu.
*Bankalar sorunlu kredileri iyi yönetti.
*Aktif kalitesinde etkinlik daha da artırıldı.
*Sektörün bilanço ve kredileri büyümeye devam etti.
*Kaynak talebi bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti.
*Bu süreçte bankacılık dışı sektörlerin önemi yine ortaya çıktı.
*Sadece kendi bilançolarımızı değil ülkenin bilançosunu da dikkate alıyoruz.
*Firma sahipleri de kendi bilançolarına dikkat etmelidir.
*Ülkesi olmayanın bankası da olmaz, faaliyetleri buna göre sürdürüyoruz.