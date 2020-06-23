Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın birliğin genel kurul açılışında konuştu.

Aydın, mali ve kredi politikasına hareket alanları olduğunu söyledi.

Aydın'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

*Bankalar salgın sürecinin başarı ile yönetilmesine destek oldu.

*Bankalar sorunlu kredileri iyi yönetti.

*Aktif kalitesinde etkinlik daha da artırıldı.

*Sektörün bilanço ve kredileri büyümeye devam etti.

*Kaynak talebi bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti.

*Bu süreçte bankacılık dışı sektörlerin önemi yine ortaya çıktı.

*Sadece kendi bilançolarımızı değil ülkenin bilançosunu da dikkate alıyoruz.

*Firma sahipleri de kendi bilançolarına dikkat etmelidir.

*Ülkesi olmayanın bankası da olmaz, faaliyetleri buna göre sürdürüyoruz.