Bankalara ‘temettü dağıtmayın ve hisse geri alımı yapmayın’ çağrısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi’ndeki bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekime kadar temettü dağıtmama, hisse geri alımı yapmama tavsiyesinde bulundu.

28 MART, 20200
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Bankalara ‘temettü dağıtmayın ve hisse geri alımı yapmayın’ çağrısı

ECB’den yapılan açıklamada, bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, ECB, Avro Bölgesi’ndeki bankalara en azından Ekim 2020’ye kadar hissedarlarına temettü ödememeleri ve hisse geri alımı yapmamaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, ECB’nin bankalardan hane halkına, KOBİ’lere ve büyük şirketlere kredi sağlamaya devam etmesini beklediği ifade edildi.

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