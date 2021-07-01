Bankalara uygulanan yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

1.07.2021 09:26:000
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Bankalara uygulanan yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 2 puan yükseltti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vadesiz ya da 1 yıla kadar vadeli mevduat fonları için yüzde 19 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 21’e çıktı.

1 yıldan uzun vadeli mevduat fonları için ise yüzde 15’e yükseldi.

Ayrıca, TL cinsi zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tutulmasını sağlayan yüzde 20’lik imkan dilimi 17 Eylül’e kadar yüzde 10’a indirildi.

Zorunlu karşılıklarda değişiklikler 19 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

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